"Das seid doch ihr Journalisten, die sagen, dass ich (bei Bayern, Anm. d. Red.) unterschrieben habe. Ich bin in Stuttgart und hier geht es mir gut", sagte Pavard der französischen Sporttageszeitung "L'Equipe". Der französische Nationalspieler gilt als Top-Kandidat für einen Wechsel zu den Bayern in der kommenden Saison. Der 22-Jährige ist noch bis 2021 an die Schwaben gebunden, kann den Verein aber im nächsten Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 35 Millionen Euro verlassen.