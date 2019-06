Sané könne seine Stärken besonders dann einbringen, wenn mit Diagonalbällen gespielt werde und der Tempodribbler so mehr Platz für seine Aktionen bekomme, erklärt Eckner weiter. "Sané ist am besten, wenn er viel Platz hat und sozusagen isoliert ins Eins-gegen-eins gehen kann, weniger, wenn viel um ihn herum passiert", erzählt er. "Das funktioniert am besten, wenn die Aufmerksamkeit des Gegners von ihm weggezogen wird und Diagonalbälle kommen. Von Joshua Kimmich kommen beim FC Bayern zum Beispiel oft solche Diagonalbälle."