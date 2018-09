Der Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß (CSU), zugleich auch Sprecher der MVV-Verbundlandkreise, hat am Dienstag deshalb einen langen Brief an Söder und an Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) geschickt. Darin bedankt er sich ausführlich dafür, dass der Freistaat nun offenbar bereit sei, viel mehr Geld als früher in den öffentlichen Nahverkehr zu stecken.