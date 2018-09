Da passt es ins Bild, dass die Bayern Augen, Ohren und notfalls Geldbeutel offenhalten. Wie "transfermarkt.de" berichtet, sollen die Münchner an Krzysztof Piatek vom FC Genua interessiert sein. Der 23-jährige Pole, der im Sommer für 4,5 Millionen von Cracovia Krakau nach Genua gewechselt ist, hat in der Serie A in fünf Spielen sechs Treffer erzielt, im italienischen Pokal zudem einen Viererpack. Er hat in Genua Vertrag bis 2022, wäre aber eine Alternative zu Wagner, der bei Bayern bis 2020 unterschrieben hat.