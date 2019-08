AZ: Herr von Thurn und Taxis, am Freitag geben Sie ihr Comeback als Kommentator. Für den Streamingdienst DAZN begleiten Sie das Bundesliga-Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC (AZ-Liveticker).

FRITZ VON THURN UND TAXIS: So schaut’s aus. Aber nicht als Hauptkommentator, als Beisitzer an der Seite von Uli Hebel. Ich freue mich riesig drauf.