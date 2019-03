"Die Leute vergessen, dass wir menschliche Wesen sind"

Auch prominente Damen melden sich zu Wort. Motsi Mabuse kommentiert: "Menschen haben noch immer viele Meinungen dazu, was Frauchen machen oder nicht machen sollten und es geht sie definitiv nichts an!! In der Öffentlichkeit zu sein hat seine Höhen und Tiefen, aber die Leute vergessen, dass wir auch menschliche Wesen sind. Also genieß dein leben, sei die sexy "Working-Mom", die du bist und am wichtigsten bleib so eine tolle Person."