Wer den Masterplan zur autofreien Innenstadt von Stadtbaurätin Elisabeth Merk (parteilos) überfliegt, könnte meinen, dass sie bald kommt: die historische Stadtmitte, in der Fußgänger entspannt schlendern können, in der es breite, sichere Wege für Radler gibt, in der die Luft reiner ist, die Flächen freier sind.