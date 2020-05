München - Das nennt man dann wohl Künstlerpech. Ein Raubüberfall am Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) brachte auch Pavel Z. (40, Name geändert) ins Visier der Ermittler. Sie vermuteten, der 40-jährige Serbe könnte ein Komplize der Räuber sein. Das ließ sich aber nicht beweisen. Nicht einmal, nachdem die Ermittler die Wohnung des Arbeiters in der Lindwurmstraße durchsuchten.