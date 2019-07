Nicht eng, aber auch nicht geräumig

Die Einschränkung in Sachen Familienmitglieder erschließt sich beim ersten Einsteigen in das Stuttgarter Erfolgsmodell. Denn dabei geht es zwar nicht wirklich eng, aber definitiv auch nicht geräumig zu. Sehr große Menschen tun sich tatsächlich ein bisschen schwer, bis sie ihren dann ausreichend dimensionierten Sitzplatz in der ersten Reihe eingenommen haben. Und hinten kriegen sie schnell Beklemmungen. Schon klar: Die C-Klasse ist zwar durch und durch Mercedes. Aber eben im kompakteren Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 460 bis 1480 Liter Fassungsvermögen nicht die Spitze des aktuell Gebotenen erreicht.