"Können wir einfach das Blatt wenden?" Heidi Klum verrät: Das wünscht sie sich derzeit am meisten

"Uns wurde gesagt, er sei bereits aus dem Bett aufgestanden, was einfach unglaublich ist", berichtete die 47-Jährige. Sie gibt sich zuversichtlich: "Wer weiß, vielleicht sitzt er nächste Woche wieder bei uns [in der 'America's Got Talent'-Jury, Anm. d. Red.], bei dem Tempo, das er vorlegt!" Generell habe Klum die negativen Nachrichten dieser Tage, Wochen und Monate satt. "Ich frage mich, was passiert sonst noch? [...] Und kann das Leben wieder besser werden?" Am liebsten würde das Model "einfach das Blatt wenden", in der Hoffnung, "dass es das fürs Erste war".