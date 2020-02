Isarvorstadt - Ekliger Verwesungsgeruch zieht seit April 2019 immer wieder durch die Straßen um den Schlachthof. Jetzt gibt die Stadt öffentlich zu: "Die Geruchsbelästigung war in den vergangenen Monaten wirklich erheblich." So sagt es Rudolf Fuchs. Der stellvertretende Referent für Gesundheit und Umwelt hat sich am Dienstagabend, auf Einladung des Bezirksausschusses Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (BA), Lokalpolitikern und Bürgern aus dem Schlachthofviertel gestellt.