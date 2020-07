Einbruch bei Willem-Alexander und Máxima

In der Nacht auf Sonntag wurde laut "Bunte" in die Familien-Villa in der Toskana eingebrochen, während der Hausmeister abwesend war. Die Diebe hätten sich illegal Zutritt verschafft und ein Auto gestohlen. Wertvolles sei aber nicht entwendet worden. Die Polizei habe den Wagen kurze Zeit später wieder gefunden. Niemand sei sonst in der Villa gewesen.