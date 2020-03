Königin ist auf Schloss Windsor Corona-Alarm im Buckingham Palast: Queen-Mitarbeiter positiv getestet

Queen Elizabeth II. (93) hat vor wenigen Tagen dem Buckingham Palast und London den Rücken gekehrt und ist auf Schloss Windsor vor den Toren der Hauptstadt gezogen. Bisher wurde davon ausgegangen, dass sich das Oberhaupt der britischen Königsfamilie in der Corona-Krise nur aus reiner Vorsicht zu dem Umzug am Donnerstag entschlossen habe. Doch nun berichtet die britische "The Sun", dass kurz zuvor ein Mitarbeiter der Queen positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.