22.000 Läufer beim Marathon in München

Auf dem Marienplatz trafen die Sportler auf einen prominenten Gast: Der in Bayern im Exil lebende König von Togo Jules Samlan feuerte sie dort in farbenfrohem Outfit und mit Glockengeläute an. Und steckten mit seiner guten Laune auch das Publikum an. Mit vollem Einsatz forderte er die Zuschauer auch dazu auf, die Marathon-Läufer mit Klatschen und Zurufen zu motivieren.