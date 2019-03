München - Sturmtief Eberhard in München hat auch die Tiere in der Stadt am Sonntag nicht geschont. Wie die Feuerwehr berichtet, rissen Orkanböen gegen 15.55 Uhr eine große Reklametafel von einer Hauswand in der Isartalstraße ab. Hinter der Reklametafel in zwölf Metern Höhe hatte sich eine Eichhörnchen-Familie eingenistet.