Knutsch-Show bei den Golden Globes Heidi Klum kann die Finger nicht von ihrem Tom lassen

Zweites Kleid versprüht mehr Sexappeal

Klum legte ihrem Tom für den Kuss bei der After-Show-Party einen Arm um die Schultern, eine Hand hielt seine Wange fest. Dabei drückte sie sich seitlich an ihn, eine sehr innige Geste. Kaulitz blieb trotz der stürmischen Kuss-Show gelassen. Eine Hand verweilte in der Hosentasche, die andere platzierte er locker auf dem unteren Rücken seiner zukünftigen Frau. Auch wenn das Management von Klum die Verlobung bisher nicht offiziell bestätigt hat, so verkündete die 45-Jährige selbst an Weihnachten mit einem Schwarz-Weiß-Foto via Instagram: "Ich habe Ja gesagt!"