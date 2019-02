Doch gerade Frauen lieben die manchmal überflüssigen, aber stets so hübschen Deko-Artikel. Deshalb waren sie auch in der seeehr großen Überzahl bei der Eröffnung des neuen Münchner Depot-Flagship-Stores, wie die größten und wichtigsten Filialen einer Kette heute heißen – in der Hofstatt.