Die Tat ereignete sich am 11. August des vergangenen Jahres, an einem warmen Sommerabend in München. Der Verurteilte hatte seine leere Bierflasche von der Thalkirchner Brücke auf eine Personengruppe geworfen, die am Isarufer Geburtstag gefeiert hat. Dem Gericht zufolge verfehlte die Flasche das Geburtstagkind nur um wenige Zentimeter.