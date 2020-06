Die ehemalige Synagoge in der Reichenbachstraße sei ein historisches Zeitzeugnis der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft, sagte Minister Siebler. „Mit der Sanierung stärken wir die Erinnerungskultur in unserem Land und tragen dazu bei, dass dieses Unrecht nicht vergessen wird.“ Der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung, Ludwig Spaenle (CSU), sagte, die Instandsetzung sei „ein wichtiges Zeichen dafür, dass jüdisches Leben auch heute seinen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft hat“. Daran sollten auch die geplanten Feierlichkeiten im kommenden Jahr zu 1.700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland erinnern.