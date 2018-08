Laut Staatsanwaltschaft besteht nach vorläufiger Beurteilung unter anderem Mordverdacht in mindestens zwei Fällen, in drei Fällen Verdacht wegen versuchten Mordes. An jedem Einsatzort werde geprüft, ob es Anzeichen für eine Straftat gibt, auch in Bezug auf mögliche Vermögensdelikte wie zum Beispiel Diebstahl, teilte ein Sprecher mit.