Und das ist ja genau das, was sie sich bei der "türkischen Kraft", was Türkgücü übersetzt bedeutet, wünschen. Mehr noch. Wenn es nach Präsident Hasan Kivran geht, soll der Klub, der zuletzt zwei Aufstiege in Folge schaffte, in vier Jahren in der Zweiten Liga spielen. "Da weiß jeder, wo es langgeht. Wir werden Schritt für Schritt daran arbeiten", sagt Robert Hettich, der im Verein nun vom Sportlichen Leiter zum Geschäftsführer aufgestiegen ist. Der 44-Jährige arbeitete elf Jahre lang beim TSV 1860 – als Leiter der Medienabteilung und sechs Jahre in Personalunion als Teammanager.