"Was bei 1860 betrieben wird, ist einfach nur traurig"

Fredi Heiß (Meisterspieler): "Von mir gibt es nur zu sagen: Bierofkas Aus ist tragisch und sehr, sehr schade – aber leider keine Überraschung für mich. Ich will 1860 nichts Schlechtes, aber was da betrieben wird, ist einfach nur traurig. Was der Verein vorhat, ist mit den ambitionierten Zielen von Bierofka wohl nicht zu vereinen. Ich weiß, was da im Hintergrund los ist: Manche gehen wohl wirklich lieber in den Amateurfußball, als 1860 wieder nach oben zu bringen. Man kann nur noch den Kopf schütteln."