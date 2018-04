Für die Kessler-Zwillinge war die Piano Night mit Star-Pianist Stephan Weiser eine Premiere. Die beiden erinnern sich gern an die Pariser Pianobars. "Klavier haben wir aber nie gespielt. Nur Akkordeon - so wollte es unser Vater. Aber das haben wir nicht gemocht." Für die lauten Töne sorgte "The Voice of Germany"-Sängerin Norisha Campbell, die sogar mit dem Publikum, darunter auch "Rosenheim-Cops"-Darsteller Bend Blaskovic, sang.