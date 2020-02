Niko Kovac wird kein Klinsmann-Nachfolger

Auf der Suche nach einem Nachfolger kommt ein Mann definitiv nicht in Frage: Der ehemalige Bayern-Trainer und gebürtige Berliner Niko Kovac hat nach AZ-Informationen kein Interesse am Job bei Hertha BSC. Demnach möchte er erst zur kommenden Saison wieder ein Traineramt übernehmen. Kovac war zuletzt in England, um neue Eindrücke zu gewinnen. Konkrete Verhandlungen mit möglichen Interessenten wurden jedoch nicht geführt.