München - In Sachen Klimawandel spielt auch öffentliches Grün eine Rolle. Die Stadtrats-SPD will dem mit einer Erhebung des Baumbestands in der Stadt und einem Entwicklungsplan für Bäume entgegenwirken. So habe das Beispiel des Eschensterbens gezeigt, dass eine Durchmischung notwendig sei, heißt es in dem Antrag. Verschiedene Blühzeiten würden das Nahrungsangebot für Insekten verbessern.