"Bus fahren bei über 30 Grad Celsius kommt für viele nicht in Frage", schreibt die Rathaus-CSU in einem Antrag. Deshalb fordert sie von der Stadt, dass jedes neue MVG-Fahrzeug mit einer leistungsstarken Klimatisierung ausgestattet wird – bezüglich der S-Bahnen solle die Stadt mit dem Freistaat in Kontakt treten.