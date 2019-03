Kleinwagen mit magischen Sitzen Honda Jazz 1.5 im Test: Kino-Feeling dank Magic Seats!

Die Frontsitze geben guten Halt, die Übersicht ist gut, wenn sich der Fahrer an den Van-artigen, langen Vorbau des kleinen Honda gewöhnt hat. Die Materialien im Innenraum sind nicht unbedingt aus der Premium-Liga. Und die Bedienung über den zentralen Touchscreen ist eher was für PS4-Fans. Man könnte es auch so ausdrücken: Andere Hersteller haben inzwischen leichter nutzbare Systeme installiert, hier ist beim Jazz noch Luft nach oben. Die Ausstattung mit Fahrerassistenzsystemen wie City-Notbremshelfer und Co. ist für ein Fahrzeug dieses Segments in Ordnung. Und ein Satz zum Thema Geld: Mindestens 20 390 Euro müssen für den Dynamic gelöhnt werden.