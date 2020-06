Prinz Joachim: Entschuldigung nach Corona-Party

In seinem Schreiben räumte Prinz Joachim ein Fehlverhalten ein. Er habe "nicht alle Quarantäne-Maßnahmen eingehalten". Der jüngste Sohn von Prinzessin Astrid, der Schwester des Königs, war laut Medien und den spanischen Behörden am 24. Mai nach Madrid geflogen und von dort mit dem Zug nach Córdoba weitergereist. Am Tag nach der Feier bekam er Symptome und einen Tag später, am 28. Mai, wurde er positiv auf das Coronavirus getestet.