"Kleiner Unfall" im Vorgarten Simon Cowell liegt nach E-Bike-Sturz im Krankenhaus

Er wurde am Abend operiert

Noch am Samstag (8. August) bestätigte ein Sprecher des britischen Stars dem Magazin den "kleinen Unfall" und erklärte, Cowell habe sich "den Rücken gebrochen" und werde "noch heute Abend operiert". Das Unglück habe sich am Nachmittag im Beisein seiner Familie auf seinem Anwesen im kalifornischen Malibu ereignet. "Es geht ihm gut, er wird beobachtet und ist in den bestmöglichen Händen", heißt es in dem Statement weiter.