Ausreichende Leistung für den T-Roc

Zum Start im Frühling ist die Antriebsauswahl noch eher überschaubar. Frontantrieb ist Pflicht, dazu gibt es einen Dreizylinder-Benziner mit 95 und 115 PS. Der schwächere TSI ist grundsätzlich an ein Fünfgang-Getriebe gekoppelt, der stärkere an einen Handschalter mit sechs oder ein DSG mit sieben Gängen. In Kürze folgen noch der aus Golf und Co. bekannte 1,5-Liter-TSI mit 150 PS und der 1,6 Liter große TDI mit 95 PS.