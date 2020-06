München - Sitzgelegenheiten schaffen, Wegführung verbessern, die Vielfalt der Pflanzen und Blumen vergrößern: Die ÖDP fordert den Stadtrat zum Beschluss auf, in jedem Stadtbezirk an mindestens einer geeigneten Stelle einfache kleine Grünflächen aufzuwerten und so für die Münchner besser zugänglich sowie nutzbar zu machen. Die Initiative dazu stammt von der ÖDP-Stadträtin Sonja Haider.