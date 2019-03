Egal ob auf dem roten Teppich oder auf dem Laufsteg - nahezu jeder Promi hat bereits Erfahrungen mit Kleider-Pannen gemacht. Denn unfreiwillige Einblicke auf Po, Schlüpfer und Brust gehören bei den Stars fast schon zur Tagesordnung. So passierte es Helene Fischer beim Bambi und Evelyn Burdecki bei der Eröffnungsshow von "Let's Dance"... Neuestes Beispiel: Andrea Berg lüftete in der Silbereisen-Show (ARD) ein kleines Geheimnis und zeigte beim Tanzen, was sie drunter trug.