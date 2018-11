Bierofka hielt den TSV 1860 zusammen

Markige Worte vom TSV-Trainer, der von seiner Leidenschaft lebt und sein Team zwar zusammenzufalten pflegt, nach außen aber bis aufs Blut verteidigt. Nach dem Doppel-Absturz hatte er höchst selbst unter Aufbietung großer Anstrengungen dafür gesorgt, den Laden an der Grünwalder Straße zusammenzuhalten. Dafür habe er sich "nicht beworben", sondern Sechzig "in einer Harakiri-Situation übernommen."

Für seine bisherige Arbeit brauche Bierofka "keinen Respekt oder Schulterklopfer", vielmehr erwarte er sich Zeit: "Es geht einfach nicht alles von heute auf morgen." Er wisse, welchen Weg er mit der von ihm mit viel Herzblut, regionaler Verbundenheit und Identifikation zu 1860 zusammengestellten Mannschaft einschlagen wolle: "Und ich weiß genau", so Bierofka weiter, "was ich machen muss, um diesen Weg zu gehen – so lange es möglich ist und der Verein sagt: Okay, ich bin der richtige Trainer. Wenn es heißt, ein anderer ist besser, dann packe ich meine Sachen."

Biero: "Alle mal auf dem Teppich bleiben"

Die Bosse, auch Investor Hasan Ismaik, Fans und Mannschaft – selten dürfte man sich bei 1860 so einig sein wie bei der Personalie Bierofka. Seit Reiner Maurer (88 Spiele zwischen 2010 und 2012) war kein Übungsleiter mehr länger im Amt als jener Bierofka (63 Spiele zwischen Sommer 2017 und heute), der den Schleudersitz Löwen-Trainer verklemmte.

Daher, so das Schlusswort der Mahnung: "Alle mal auf dem Teppich bleiben." Er wolle "normal weiterarbeiten und die Mannschaft entwickeln – möglichst auch personell." In anderen Worten: Wenn der Aufstieg her soll, braucht es unaufgeregte Arbeit, Geduld und am besten auch die ein oder andere Verstärkung.