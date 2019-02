München - Nicht auf dem Rasen in Form von Einladungen an den Gegner, auch nicht aus der Geldschatulle von Hasan Ismaik. Eines soll es so schnell nicht mehr geben auf Giesings Höhe: Geschenke. "Wir haben nichts zu verschenken. Das haben wir schon oft genug getan", sagte Sechzigs neuer Geschäftsführer Sport am Dienstag beim Vormittagstraining in seiner langsam, aber sicher zu Ende gehenden Rolle als Daniel Bierofkas Aushilfscoach.