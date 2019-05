Mietspiegel in München - es geht um die ortsübliche Vergleichsmiete

Der Mietspiegel ist eines der wenigen Instrumente im Kampf gegen übertrieben hohe Mieten: Er soll ermitteln, was im Gesetz "ortsübliche Vergleichsmiete" genannt wird. Sie sind eine wichtige Bezugsgröße, wenn sich Mieter und Vermieter streiten. Wie diese Größe ermittelt wird, ist allerdings umstritten - und auch noch von Stadt zu Stadt verschieden. Zumindest Letzteres soll sich nun ändern. Bis zum Jahresende will die Bundesregierung konkrete Vorgaben für die Mietspiegel hierzulande machen.

Mietspiegel werden von den meisten großen Städten in Deutschland erhoben, um die ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln, an der sich Mieterhöhungen orientieren müssen.

Laut Mietspiegelreport der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) werden in Berlin und Hamburg Mieter und Vermieter nach der Höhe der Mieten gefragt, in München und Frankfurt am Main dagegen nur die Mieter. Die Bundesregierung will nach Angaben des Justizministeriums bis zum Jahresende konkretere Vorgaben für Mietspiegel in deutschen Städten vorlegen.

