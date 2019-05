München - Was ist in München eine faire Miete? Und was gnadenlos überteuert? Da gehen die Meinungen auseinander. Zwischen denen, die eine Wohnung vermieten wollen, und denen, die eine suchen. Und: zwischen der Stadt und Haus und Grund, dem Verband der Wohnungs- und Hauseigentümer. Jetzt landet der Streit vor Gericht. Haus und Grund klagt gegen die Stadt – wegen des Mietspiegels!