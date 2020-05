Klage gegen Boulevardblatt Rückschlag vor Gericht für Meghan

Herzogin Meghan (38) hat vor Gericht offenbar einen Rückschlag einstecken müssen. Prinz Harrys (35) Ehefrau hat den Herausgeber der britischen Zeitung "Mail on Sunday", Associated Newspapers, verklagt, weil das Blatt Teile eines vertraulichen Briefes veröffentlichte, den Meghan an ihren Vater geschrieben hatte. Laut "The Telegraph" hat das Gericht nach einer Anhörung in der vergangenen Woche nun verkündet, dass einige Teile der Klage vorerst nicht zugelassen werden.