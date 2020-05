Die Sendezeiten haben sich 2020 geändert und sind auch nicht mehr jeden Sonntag gleich. Die nächste Show am 25. Mai startet früher als in der Vorwoche schon um 11.50 Uhr. Am 31. Mai läuft der "Fernsehgarten" ebenfalls um 11.50 Uhr. Am 1. Juni sendet Kiwi bereits ab 11 Uhr.