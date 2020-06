AZ: Herr Schießler, die Zahl der Kirchenaustritte war in München 2019 hoch wie noch nie, und das ganz ohne kirchliche Skandale. Woran könnte es liegen, dass sich so viele von der Kirche abgewandt haben?

RAINER MARIA SCHIESSLER: Bischof Bätzing, der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, wies kürzlich darauf hin, dass wir uns die Frage stellen müssen, wo die Menschen, die monatlich Geld bezahlen für die Kirche, noch Berührungspunkte mit uns haben. Das ist der Hauptgrund, warum viele ihre Mitgliedschaft in der Kirche abgeben oder ruhen lassen, und genau diese Frage muss uns mehr umtreiben als das ständige Verurteilen, diese Leute wären eh Verräter an Kirche und Glaube. Bedrängender kommt jetzt die Erfahrung aus der Corona-Pandemie hinzu, die uns als Kirche für Wochen weggefegt und überflüssig gemacht zu haben scheint. Jetzt fragen sich noch mehr Leute: Wozu brauche ich die noch?