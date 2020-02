"Gute Filme und zeitgemäße Technik sind wichtig"

Markus Eisele betreibt vier Kinos in Bayern als Geschäftsführer: neben dem "Arena"- und dem "Monopol"-Kino in München auch das "Lichtspielhaus" in Fürstenfeldbruck und die "Alte Brauerei" in Stegen Ammersee. In allen Häusern, auch in denen in München, verzeichnet er 2019 Zuwächse - mehr Besucher, mehr Einnahmen: "Prinzipiell war 2019 für uns ein hervorragendes Kinojahr",sagt er im Gespräch mit der AZ. Von einem Branchenproblem will er nichts wissen: "Manche Kinos verschlafen technische Trends und zeigen entscheidende Filme nicht - dafür darf man nicht die Branche verantwortlich machen."