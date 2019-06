Am späten Samstagabend gegen 23 Uhr sticht ein Mann seiner 55-jährigen Ex-Lebensgefährtin in der Wohnung in Hadern mit einem Küchenmesser in Bauch- und Brustraum. Das Kriseninterventionsteam muss die zwei Kinder psychologisch betreuen. Die Frau schwebt in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft.