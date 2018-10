Mehr als eine halbe Million Münchner (585.097) verausgaben sich im Verein (plus 135.000). Mit einem Viertel sind viele Jugendliche dabei, und knapp die Hälfte sind Frauen. Das geht aus Zahlen hervor, die die Stadt am Freitag vorlegte. Die Stadt München steckt entsprechen viel Geld in die Vereine (heuer 64 Millionen Euro) – und in Umbauten, Ausbauten und Sanierungen. 18,2 Millionen Euro etwa fließen gerade die Sanierung der vier städtischen Sportanlagen an der Thalkirchner-, Moosacher-, Agilolfinger und Ebereschenstraße, rechnen Bürgermeisterin Christine Strobl und Sportreferentin Beatrix Zurek (beide SPD) vor.