Löwen-Gegner holt Bundesliga-Profi

Und die Krefelder machen weiter ernst. So hat der KFC den 31 Jahre alten Dominic Maroh verpflichtet. Das gab der Aufsteiger und Spitzenreiter an diesem Mittwoch bekannt ,- während in Giesing das Warten auf einen möglichen Einsatz von Sascha Mölders gegen Wehen Wiesbaden (Samstag, 14 Uhr, im AZ-Liveticker) weitergeht.