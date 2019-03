Forstenried - Am frühen Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr ging bei der Münchner Feuerwehr die Meldung über einen Brand in einer Obdachlosenunterkunft in der Scherzerstraße ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden diese das Treppenhaus des Gebäudes stark verraucht vor. Ursache der enormen Rauchentwicklung war ein Kellerbrand.