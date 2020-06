Der Bund Deutscher Hochzeitsplaner hat sich mit einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gewandt. Sprecherin Svenja Schirk hat alle Trauungen für dieses Jahr verschoben. Auch wenn das Heiraten vielerorts möglich sei, habe das wenig mit der Traumhochzeit zu tun, die sich viele Paare wünschten, sagt Schirk. "Unsere Branche liegt brach." Sehr viele der Unternehmen aus der Hochzeitsbranche stünden "am existenziellen Abgrund", hieß es in dem Brief.