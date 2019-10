In der öffentlichen Wahrnehmung wäre die Teilnahme an der Reality-Show eigentlich nur der logische nächste Schritt zum TV-Star gewesen. Erste Erfahrung mit der Kameraüberwachung hatte Laura dieses Jahr im "Sommerhaus der Stars" gesammelt. Wendler war bereits 2014 im Camp - offenbar eine schlimme Erfahrung für den Schlagerstar. Auf Instagram stellte er klar: "Meine Laura geht nicht in den Dschungel!". Der Grund: "Ich möchte meine Freundin nicht denselben Anfeindungen aussetzen wie ich sie 2014 erlebt habe. [...] Was wäre ich also für ein Freund, der sie nicht vor so einer Show beschützt!"