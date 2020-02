Denise-Jessica: Bachelor-Ausstieg?

Unter allen Umständen berühmt werden? Nein, das will die Tennis-Trainerin dann aber doch nicht, wie sie der AZ versichert. "Ich habe mir im Vorfeld vorgenommen, freiwillig zu gehen, wenn ich kein Interesse am Bachelor haben sollte. Der Mann muss schon zu mir passen." Scheint so, als gehe es der 26-Jährigen tatsächlich auch um die Liebe.

In München den richtigen Mann zu finden, ist laut Denise-Jessica ziemlich schwierig: "Es ist in München nicht einfach, einen ehrlichen Mann kennenzulernen. Viele sind gutaussehend und nett, aber auch sehr selbstverliebt. Die Zeit, in der ich Spaß wollte, ist vorbei. Ich bin jetzt 26 und denke an das Gründen einer Familie."

Münchner Bachelor-Kandidatin über Tinder: "Es geht um schnellen Sex"

Sogar Dating-Apps hat die 26-Jährige bereits ausprobiert, ist davon allerdings nicht sonderlich begeistert, wie sie der AZ erklärt: "Ich hatte mir mal Tinder installiert, aber auch ziemlich schnell wieder gelöscht. Es ist keine App zum Daten, sondern es geht um schnellen Sex. Das ist gar nichts für mich."

Bei "Der Bachelor" sind sich die Kandidatinnen nicht immer ganz grün, weshalb es oft zu Zickereien kommt. Auch bei Denise-Jessica bleibt Streit während der Show nicht aus: "Natürlich gibt es Frauen beim 'Bachelor', mit denen ich mir nicht immer einig bin. Es ist doch klar, dass es unter 22 Kandidatinnen auch Beef geben wird."

