Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA), Hotterstraße 12

Zweisamkeit im 8Below

Auch langhaarige Metalfans haben ein weiches Herz: Zum Valentinstag lädt das 8Below in der Schützenstraße zum Bergfest Re-Opening mit Livemusik. Das Valentins-Special für mehr Zweisamkeit: Paulaner Zwickel für 2 Euro. Wer alleine auftaucht, muss nicht traurig sein und bekommt einen Shot Pfefferminzschnaps für 1 Euro. Zu der Musik der Heavy-Metal-Band "Killing Your Idols" gemeinsam Haare schütteln – was könnte romantischer sein? Einlass ist ab 20.30 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

8Below, Schützenstraße 8

Schmetterlinge im Botanischen Garten

Echte Schmetterlinge bekommen Verliebte und solche, die es werden wollen, im Botanischen Garten zu Gesicht und vielleicht auch im übertragenen Sinne im Bauch. Im Wasserpflanzenhaus und im Haus vier der Schaugewächshäuser fliegen die exotischen Schmetterlinge frei herum. Eintritt pro Person: 6,50 Euro. Öffnungszeiten täglich von 9 bis 16.30 Uhr.

Botanischer Garten München-Nymphenburg, Menzinger Straße 65

Kuscheln im Autokino

Es ist der amerikanische Traum eines Dates: Aneinandergelehnt auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks einen Film schauen. Diesem Traum können Pärchen und Verliebte in Aschheim fröhnen, im einzigen Drive-In-Autokino weit und breit. Ab 19 Uhr läuft hier der Valentins-Klassiker "Schlaflos in Seattle". Ticket pro Person für 8 Euro.

Drive In Autokino München Aschheim, Münchner Straße 60

Konzert im Milla Club

Eintauchen und davonträumen: Das geht in der Milla am Valentinstag. Mit Live-Musik der belgischen Band "Marbel Sounds" lässt es sich herrlich zu zweit oder auch alleine tanzen. Die Veranstalter versprechen ungeschliffene Pop-Sounds mit ausuferndem Instrumenten-Mix. Die Songs gehen melancholisch ans Herz. Los geht's um 19 Uhr. Tickets kosten an der Abendkasse 16 Euro.

Milla Club, Holzstraße 28

Himmlische Pärchen in der Sternwarte

Die Volkssternwarte lädt am Valentinstag alle Verliebten zu einer Sondervorstellung ein: Es geht um Himmelspaare und mythologische Liebesgeschichten. Einlass mit Begrüßungsgetränk ist um 17.30 Uhr, los geht die Führung um 18 Uhr. Tickets sind nicht mehr vorab online erhältlich. Nachfrage an der Abendkasse könnten sich aber lohnen.

Volkssternwarte München, Rosenheimer Str. 145h

Neues Maxim: Lieblicher Kurzfilmabend

Das neue Maxim lädt am Valentinstag zum kurzweiligen Kurzfilmabend ein. "AmoreAmore" heißt es nicht nur im Programm ab 21 Uhr. In den Filmen geht es immer um Liebe, versprechen die Veranstalter. In den großen Saal kommen allerdings nur alle über 18 Jahre. Tickets kosten 9,50 Euro pro Person.

Neues Maxim, Landshuter Allee 33

Dinner und Musik im Filmcasino München

Wer den Valentinstag auf klassische Art verbringen möchte, der dürfte im Filmcasino München noch gute Karten haben. Denn dort gibt es zum drei Gänge Menü mit Aperitif ab 21 Uhr Musik von der Band "Vegas". Tickets für die Sause sind noch erhältlich. Um 19 Uhr geht's los. Preis für das Menü: 45 Euro. Wer nur für die Musik kommt, zahlt 14 Euro. Die Einnahmen gehen an das Herzzentrum.

Filmcasino München, Odeonsplatz 8

