Nach 23 Jahren im Stadtgebiet werden am 17. August in der Kochelseestraße die letzten Eiswürfel über die Theke gehen. "Wir bedauern diesen Schritt sehr", sagt Chef Oskar Wolf. Gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Lisa Heiderscheid hat er die "Keep Cool Icetrade GmbH" in Sendling jahrelang vorangetrieben. Sein Herz hängt an der Eisfabrik – und seine Altersvorsorge.