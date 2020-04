Oben Business, unten lässig - ein Look, den in Zeiten von Homeoffice viele Menschen bevorzugen, schließlich sieht bei Videocalls keiner, ob man zum seriösen Hemd unter dem Schreibtisch eine Jogginghose trägt. Skifahrerin Lindsey Vonn (35) treibt den Trend in ihrem aktuellen Instagram Video jetzt auf die Spitze.